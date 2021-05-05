За последние сутки курс криптовалюты Dogecoin на бирже Binance вырос на 55%. 5 мая за одну монету давали $0,69, а общая капитализация актива за год достигла $87 млрд.

Такое подорожание произошло после того, как криптовалюту, которая изначально была создана для шутки, начала продавать биржа Gemini.

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Также о планах торговать Dogecoin 3 мая рассказала трейдерская платформа eToro, а 4 мая международную торговлю начала криптобиржа Bitfinex.

Даже владелец компании SpaceX Илон Маск вспомнил о Dogecoin в своем Twitter 28 апреля и назвал себя The Dogefather.

Билеты за Dogecoin

Американский бейсбольный клуб Oakland Athletics продает билеты на свои игры за Dogecoin.

Сейчас за эту криптовалюту можно приобрести билеты на игры, которые проходят с 3 по 6 мая.

Приобретенные билеты будут доступны только в цифровом виде, в мобильном приложении MLB Ballpark, а стоимость для двух посетителей на игры с Toronto Blue Jays составляет 100 Dogecoin.