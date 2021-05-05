В рамках так называемого проекта Стена на границе Украины и России уже обустроили около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора.

Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

По его словам, первоначально стоимость проекта оценили в 4 млрд грн, но потом она была уменьшена до 2,5 млрд грн. По состоянию на сегодня уже потрачено 2 млрд грн, а на 2021 год на проект выделили еще 338 млн гривен.

— Мы завершаем работы по Харьковской области. Часть работ продолжалась по Черниговской области. В прошлом году обустроили один участок в Луганской области и проектно-изыскательские работы проводятся по Сумской области. Там инженерные работы еще не начинались. За все время работ обустроено около 400 км противотанкового рва, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км металлического забора, — сообщил Дейнеко.

Он также считает, что надежной стены для защиты от российской агрессии на границе нет.

— Единственной стеной может быть готовность к самопожертвованию и мужество наших воинов из ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы и всех других сил безопасности и обороны, — заявил Дейнеко.

Российские войска у границ с Украиной

В конце марта разведка Минобороны сообщила, что Россия сконцентрировала свои войска у границ с Украиной и готова к широкомасштабным военным действиям.

После этого последовала реакция партнеров Украины, которые заявили, что не оставят Украину наедине с Россией в случае полномасштабной войны.

Власти РФ 22 апреля завили, что войска завершают “проверочные мероприятия” у границ с Украиной. Тогда с официальным заявлением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Возвращение российских войск в пункты постоянной дислокации началось в пятницу, 23 апреля.

Фото: Сергей Дейнеко