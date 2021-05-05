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Максим Зайченко |

Наглоталась таблеток: на Херсонщине старшеклассники год издевались над девочкой

Наглоталась таблеток: на Херсонщине старшеклассники год издевались над девочкой

В Бериславском районе Херсонской области 14-летнюю девочку унижали трое 17-летних старшеклассников. В результате она отказалась ходить в интернат, наглоталась таблеток и попала в больницу.

В течение года трое ребят психологически унижали девочку и высказывались в ее адрес нецензурной бранью.

— Недавно ученица отказалась ходить на учебу и наглоталась таблеток. К счастью, девочку вовремя доставили в больницу, ее спасли. Об этом случае сообщили в полицию. Было открыто уголовное дело по доведению до самоубийства, — сообщили в местной полиции.

Факт унижений со стороны старшеклассников также подтвердили родители девочки.

Руководство школы и ученики во время общения с полицейскими во всем обвиняли потерпевшую, якобы это она своим поведением провоцировала на оскорбления. Позже некоторые из учеников признались, что действительно трое одноклассников без причины оскорбляли ученицу.

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По словам руководства интерната, в этом учебном заведении учатся дети с непростым характером, но с ними постоянно проводят воспитательную работу.

Позже выяснилось, что обидчики девочки уже привлекались к административной ответственности за хулиганские действия.

Против них составили административные протоколы по ст. 173-4 (буллинг, травля участника образовательного процесса) Кодекса об административных правонарушениях.

Потерпевшая сейчас учится дома дистанционно. Ее родители будут решать, оставлять ли дочь в интернате.

Суд над матерью за буллинг

Источник: Нацполиция

Фото: Pixabay

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