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Максим Зайченко |

Отказалась выходить замуж: в Пакистане нашли мертвой гражданку Великобритании

Отказалась выходить замуж: в Пакистане нашли мертвой гражданку Великобритании

В пакистанском городе Лахор нашли мертвой гражданку Великобритании Майре Зульфикар. Накануне она отказалась выходить замуж за местного жителя.

Женщине было около 25 лет.

Ее друг, Мохаммад Назир, сказал полиции, что местный мужчина предложил ей выйти замуж, и угрожал ужасными последствиями, если она откажется.

На теле Зульфикар обнаружили следы от пуль и признаки пыток.

В полиции Пакистана говорят, что причина ее смерти еще не ясна.

— У женщины обнаружили пулевое ранение в плечо, но точная причина смерти будет известна после вскрытия и судебно-медицинского заключения. После этого станет известно, умерла ли женщина от огнестрельного ранения или ее задушили, — сказали в полиции.

Полиция уже задержала двух мужчин и вызвала на допрос.

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Зульфикар приехала в Пакистан два месяца назад на свадьбу. Она временно жила в арендованном доме с другом.

Жестоко убил женщину

Ранее в Тернопольской области мужчина жестоко убил 55-летнюю женщину. На ее теле обнаружили ожоги, многочисленные побои.

Причиной смерти женщины стало удушение. Силовики подозревают ее мужа в убийстве, но он отказывается признавать свою причастность к преступлению.

Фото: Facebook

Источник: Sky News

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