В ближайшие дни Индия получит гумпомощь от Украины — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает предоставление Индии гуманитарной помощи через сложной ситуации с Covid-19 и готов в ближайшее время подписать соответствующий указ.

Об этом он сообщил во время встречи с основателем и владельцем компании Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою.

— Знаю, что правительство рассматривает возможность предоставить гуманитарную помощь Индии. Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ, и мы будем делать все, чтобы действительно помочь. Думаю, в ближайшие дни Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины, — отметил он.

В то же время Сайрус Пунавала напомнил, что Индия уже поставила в Украину полмиллиона доз вакцины от коронавируса CoviShield. Также он заверил, что Украина будет среди приоритетных стран, которые получат препарат, как только индийское правительство восстановит его экспорт.

Со своей стороны Владимир Зеленский предложил Сайрусу Пунавали рассмотреть возможности сотрудничества Serum Institute of India и украинских партнеров, чтобы совместно разрабатывать и производить в Украине медпрепараты, лекарства и вакцины, в том числе и от коронавируса.

Помощь Индии

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство предложило поддержку Индии, где ежесуточно фиксируют рекордное количество заражений и смертей от Covid-19.

По его словам, Украина готова предоставить Индии кислород. От любой другой помощи страна отказалась.