PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Без категории
Вікторія Гірко |

В ближайшие дни Индия получит гумпомощь от Украины — Зеленский

зеленський допомога індії

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает предоставление Индии гуманитарной помощи через сложной ситуации с Covid-19 и готов в ближайшее время подписать соответствующий указ.

Об этом он сообщил во время встречи с основателем и владельцем компании Serum Institute of India Сайрусом Пунавалою.

— Знаю, что правительство рассматривает возможность предоставить гуманитарную помощь Индии. Подтверждаю, что в ближайшее время подпишу соответствующий указ, и мы будем делать все, чтобы действительно помочь. Думаю, в ближайшие дни Индия обязательно получит гуманитарный груз от Украины, — отметил он.

В то же время Сайрус Пунавала напомнил, что Индия уже поставила в Украину полмиллиона доз вакцины от коронавируса CoviShield. Также он заверил, что Украина будет среди приоритетных стран, которые получат препарат, как только индийское правительство восстановит его экспорт.

Читайте
В Индии врачи вынуждены выбирать, кого лечить из-за нехватки кислорода

Со своей стороны Владимир Зеленский предложил Сайрусу Пунавали рассмотреть возможности сотрудничества Serum Institute of India и украинских партнеров, чтобы совместно разрабатывать и производить в Украине медпрепараты, лекарства и вакцины, в том числе и от коронавируса.

Помощь Индии

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство предложило поддержку Индии, где ежесуточно фиксируют рекордное количество заражений и смертей от Covid-19.

По его словам, Украина готова предоставить Индии кислород. От любой другой помощи страна отказалась.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка