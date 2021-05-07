Во Львове задержали женщину, которая в нетрезвом состоянии управляла автомобилем без водительских прав. При задержании она сопротивлялась и избила полицейскую.

При этом в марте у женщины уже отобрали водительские права за нетрезвое вождение, так как в январе этого года ее дважды в один и тот же день поймали пьяной за рулем.

Инцидент с последующим избиением произошел 7 мая на улице Патона во Львове. Около часа ночи патрульные заметили 43-летнюю нарушительницу на Lexus. Она повернула налево, не включив габариты.

После остановки авто женщина отказалась предоставить документы и пыталась уехать. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Ее пригласили в отделение полиции.

— Патрульные установили личность водительницы, ею оказалась 43-летняя львовянка, лишенная права управления за нетрезвую езду на один год от 12 марта этого года. В начале января ее дважды в один день остановили нетрезвой, — отметили в полиции.

В отделении женщина стала вести себя неадекватно, дергать за одежду полицейских и нападать. Она ударила полицейскую, которая в результате получила травму руки.

Злоумышленница также отказалась от проверки на состояние опьянения. На нее составили два административных протокола.

Также патрульные написали рапорт о том, что женщина не выполняет решение суда, а соответственно нарушает ст. 382 (Неисполнение судебного решения) УК Украины. Кроме этого, ей грозит уголовная ответственность по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) УК Украины.

Избила полицейскую

Ранее в Ровенской области 30-летняя пьяная женщина избила 47-летнюю полицейскую, которая по обращению местных жителей шла к заявителю.

Женщину госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой и многочисленными повреждениями.