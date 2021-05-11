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Анастасія Рогожінська |

На Донбассе боевики РФ пять раз нарушили режим тишины — стреляли из минометов

Донбас, ООС

По состоянию на вечер 11 мая незаконные вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских бойцов нет.

В частности, неподалеку Новгородского российские боевики дважды стреляли из запрещенных минометов.

Вблизи поселков Новоселовка и Южное оккупанты применили гранометы в направлении позиций ВСУ.

Также возле Южного они осуществили дистанционное минирование минами ПОМ-2.

По данным штаба ООС, боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

В то же время на обстрелы оккупантов наши защитники в ответ открывали огонь.

О грубых нарушениях со стороны военных России сообщили СММ ОБСЕ.

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Ситуация в Донбассе

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Донбассе существенно уменьшились прицельные снайперские обстрелы.

Однако он отметил, что провокационные обстрелы на востоке Украины продолжаются.

Подробнее о ситуации на Донбассе — читайте на Фактах ICTV.

Источник: Штаб ООС

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