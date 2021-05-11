На Донбассе боевики РФ пять раз нарушили режим тишины — стреляли из минометов

По состоянию на вечер 11 мая незаконные вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди украинских бойцов нет.
В частности, неподалеку Новгородского российские боевики дважды стреляли из запрещенных минометов.
Вблизи поселков Новоселовка и Южное оккупанты применили гранометы в направлении позиций ВСУ.
Также возле Южного они осуществили дистанционное минирование минами ПОМ-2.
По данным штаба ООС, боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.
В то же время на обстрелы оккупантов наши защитники в ответ открывали огонь.
О грубых нарушениях со стороны военных России сообщили СММ ОБСЕ.
Ситуация в Донбассе
Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Донбассе существенно уменьшились прицельные снайперские обстрелы.
Однако он отметил, что провокационные обстрелы на востоке Украины продолжаются.
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