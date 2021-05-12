Солистка группы Go-A Екатерина Павленко призналась, что очень ценит своих поклонников из России, но давать концерты в стране-агрессоре она не собирается.

Артистка рассказала, что у группе Go-A часто пишут приятные слова жители Сибири.

— У нас очень много есть слушателей из России. Они пишут нам приятные слова даже на украинском языке. И мы не можем не любить их только потому, что они проживают на той территории, — отметила певица.

Кроме этого, Екатерина отметила, что группа не планирует выступать в России, поскольку они не хотят запятнать свою репутацию.

— Не хочется думать о Евровидении, как о политической арене. Конечно, этот подтекст будет и от этого никуда не уйти. Аполитичным может быть только человек, который никогда не сталкивался с войной, и в которого никто не погиб, — сказала солистка.

Группа Go-A на Евровидении 2021

По мнению журналистов, присутствовавших на первой репетиции в Роттердаме, группа Go-A претендует на победу на Евровидении 2021.

По результатам голосования в пресс-центре, группа Go-A заняла лидирующее место по количеству голосов журналистов. Представители Украины на Евровидении 2021 набрали 81 балл.

Источник: DW Ukrainian