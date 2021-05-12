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Лариса Божко |

В Украину едет новая партия вакцин Pfizer — Степанов

В Украину едет новая партия вакцин Pfizer — Степанов

Еще одна партия вакцины Pfizer приедет в Украину 17 мая.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного их телеканалов.

— Ожидаем в ближайшее время, предварительно, начиная с 17 мая получение Pfizer по инициативе COVAX, — сказал он.

Новость дополняется

Источник: Україна 24

Фото: Pixabay

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