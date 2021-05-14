Офис генпрокурора сообщил о подозрении в теракте бывшему народному депутату Семену Семенченко и двум его сообщникам по делу об обстреле здания одного из украинских телеканалов в июле 2019 года. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

По информации СБУ, Семенченко организовал обстрел ООО Информационного агентства 112-канал. Следователи установили, что к совершению преступления Семенченко привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования.

Сначала он вместе с сообщником разведал местность вблизи здания телеканала. Тогда они выбирали, как убегать с места преступления и где установлены камеры видеонаблюдения.

Также в СБУ выяснили, что Семен Семенченко передавал деньги, чтобы приобрести транспорта и другие средства, необходимые для преступления. По первоначальному замыслу организатора, исполнители теракта должны были приобрести автомобиль и заложить в него большой объем взрывчатки.

Затем припарковать авто у здания телеканала и в определенное время взорвать. Но, чтобы скрыть лиц-исполнителей и организатора, решили обстрелять здание телеканала из противотанкового гранатомета.

Подозрение Семенченко

Бывшего нардепа подозревают не только в обстреле телеканала. Накануне СБУ вручила еще одно подозрение экс-нардепу Семену Семенченко.

Его и так называемого внештатного агента НАБУ Евгения Шевченко подозревают в том, что они организовали противоправную схему по ввозу вне таможенного контроля военных запчастей и товаров двойного назначения из Российской Федерации, которые впоследствии продавали государственным предприятиям оборонной сферы по завышенным ценам.