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Максим Зайченко |

Испания с 7 июня открывает границы для туристов не из ЕС, но есть условия

Іспанія

Испания с 7 июня открывает границы для туристов, которые вакцинировались от коронавируса. Въезд разрешат не только гражданам стран-членов Евросоюза.

Об этом сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес.

По его словам, новое правило будет распространяться на вакцинированных путешественников независимо от страны происхождения.

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Быстрее границы откроют для граждан стран, которые отправляют больше всего туристов в Испанию. В частности, это Великобритания, США, Австралия, Новая Зеландия, Израиль. Граждане этих стран смогут посещать Испанию без санитарного контроля с 24 мая.

Санчес прогнозирует, что туризм в стране к концу года будет на уровне 70% от тех показателей, которые были в Испании до пандемии.

Греция открыла границы для украинцев

С 14 мая Греция разрешила украинским туристам въезд на территорию страны.

Для пересечения границы с туристической целью гражданам Украины нужно заполнить специальную PLF форму.

Источник: El Pais

Фото: Pixabay

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