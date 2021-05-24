В США отгремела музыкальная премия Billboard Music Awards 2021. Звездой вечера стал американский исполнитель The Weeknd. R&B артист получил сразу 10 наград, в частности он стал Лучшим артистом и Лучшим R&B исполнителем.

На этот момент The Weeknd пребывает на пятом месте по суммарному количеству наград от Billboard Music Awards.

К слову, Billboard Music Awards для The Weeknd стала неким реваншем, ведь в этому на премии Гремми его явно обделили вниманием и не дали ни одной номинации, хотя его крайний альбом был в топе по всем показателям. Тогда разгорелся настоящий скандал, но организаторы на уступки не пошли.

Billboard Music Awards

Специальную награду на Billboard Music Awards получил Дрейк, как Лучший артист десятилетия. Также специальную награду вручили Пинк — За вклад в музыку.

Полный список лауреатов премии Billboard Music Awards — смотрите на Фактах ICTV.