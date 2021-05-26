PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Без категории
Вікторія Гірко |

Своих в беде не бросаем: Украина эвакуировала более 100 своих граждан из сектора Газа

аеропорт україна

Из сектора Газа успешно эвакуировали 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии. Сейчас они в Каире, но вскоре прилетят в Киев.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметив, что Украина и Египет приложили значительные усилия для создания безопасного коридора. А саму эвакуацию приходилось переносить дважды.

— Украина одной из первых провела успешную международную гуманитарную операцию и вывезла из сектора Газа граждан трех стран. Мы не только не оставляем своих в беде, но и помогаем партнерам. Я благодарен египетской стороне и всей украинской дипломатической команде за удачное сотрудничество, — сообщил Кулеба.

Читайте
Укрзализныця бесплатно поможет эвакуировать украинцев из сектора Газа

Ситуация в секторе Газа

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось 10 мая. Израиль и сектор Газа начали запускать в сторону друг друга тысячи ракет, в результате чего с обеих сторон были жертвы и пострадавшие.

После этого президент Украины Владимир Зеленский поручил помочь украинцам вернуться домой.

Но, по словам представителя МИД Олега Николенко, начало эвакуации из сектора Газы задерживали до сих пор из-за продолжения боевых действий и отсутствия гарантий безопасности для выезда.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка