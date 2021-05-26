Из сектора Газа успешно эвакуировали 109 граждан Украины, 13 граждан Молдовы и 4 граждан Болгарии. Сейчас они в Каире, но вскоре прилетят в Киев.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметив, что Украина и Египет приложили значительные усилия для создания безопасного коридора. А саму эвакуацию приходилось переносить дважды.

— Украина одной из первых провела успешную международную гуманитарную операцию и вывезла из сектора Газа граждан трех стран. Мы не только не оставляем своих в беде, но и помогаем партнерам. Я благодарен египетской стороне и всей украинской дипломатической команде за удачное сотрудничество, — сообщил Кулеба.

Сектор Гази. Успішно евакуювали 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії. Вони вже у безпеці в Каїрі та незабаром летять до Києва. Україна і Єгипет доклали шалених зусиль для створення безпечного коридору. Операція переносилася двічі, але ми це зробили 1/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 26, 2021

Читайте Укрзализныця бесплатно поможет эвакуировать украинцев из сектора Газа

Ситуация в секторе Газа

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось 10 мая. Израиль и сектор Газа начали запускать в сторону друг друга тысячи ракет, в результате чего с обеих сторон были жертвы и пострадавшие.

После этого президент Украины Владимир Зеленский поручил помочь украинцам вернуться домой.

Но, по словам представителя МИД Олега Николенко, начало эвакуации из сектора Газы задерживали до сих пор из-за продолжения боевых действий и отсутствия гарантий безопасности для выезда.