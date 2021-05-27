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Максим Зайченко |

В Ровно ребенку оторвало палец на детской горке

В Ровно ребенку оторвало палец на детской горке

В Ровно двухлетнему ребенку оторвало палец во время спуска с горки на детской площадке. Палец попал в дырку детского аттракциона.

После инцидента мальчика прооперировали, сейчас ребенок дома.

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Активисты местной общественной организации, к которым обратилась очевидец события, решили проверить состояние детской площадки. Сейчас там продолжают играться дети.

— Мы сами поехали и посмотрели, что там много детей катается на этой горке, и трагедия может повториться. Мы поехали, а там скотчем заклеена горка. Мы уведомим полицию, что к нам обратились жители и сообщили, что дети находятся в опасности, когда катаются на этой горке, — сообщила представитель ОО Ангелы Жизни Лиана Диновская.

Активисты также сняли на видео, в каком состоянии детская горка.

Позже выяснилось, что эта детская площадка была построена в рамках общественного бюджета Ровно. Автор проекта, а ныне депутат горсовета Оксана Майборода рассказала, что объект до сих пор не взяли на баланс города, хотя реализовали его в 2020 году. По ее словам, производители горки уже залатали большинство швов, но еще не сделали работу полностью.

— Горка проходила испытания и производители нам сообщили, что это первый случай и они ее ремонтируют. Вчера они были, большинство швов залатали. Но у них сломался их аппарат, они должны вернуться в ближайшее время и ее починить, — сообщила чиновница.

Ученику оторвало палец 

Ранее в Одессе во время урока 13-летнему ученику оторвало палец. У него в руках взорвалась петарда.

Инцидент произошел в одной из школ Подольского района Одессы.

Источник: Суспільне

Фото: Лиана Диновская

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