Верховная Рада 1 июня голосами 281 народного депутата приняла законопроект №3450 о внесении изменений в закон О предотвращении коррупции.

В документе говорится о создании Единого портала сообщений обличителей, где можно анонимно пожаловаться на факт коррупции.

Нардепы учли четыре предложения президента Владимира Зеленского по отдельным вопросам защиты обличителей.

В частности, изменили определение внутренних каналов сообщения о возможных фактах коррупции, предусмотрели ответственность за незаконное использование персональных данных обличителей.

Кроме того, отменено требование к обличителя объяснять, откуда он взял известные ему факты, а также исключена норма о выплате вознаграждения после взыскания убытков в доход государства.

Закон О предотвращении коррупции Верховная Рада приняла еще 4 февраля. Документ регламентирует анонимность и конфиденциальность сообщений о коррупции.

Но через месяц, 3 марта, президент Владимир Зеленский ветировал закон, подчеркнув, что документ не защищает права обличителей преступления, а также не отвечает нормам Конституции Украины, и отправил документ на доработку.