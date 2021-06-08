Нападение СССР на Польшу 17 сентября 1939 года является не Днем национального единства Беларуси, а днем единства двух тоталитарных режимов — советского и нацистского.

Так Институт национальной памяти Польши отреагировал на решение самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко объявить новый праздник, который будет отмечаться 17 сентября, в день нападения СССР на Польшу.

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Там отметили, что 17 сентября 1939 года Сталин выполнил свое обязательство перед Гитлером в соответствии с тайным протоколом к пакту Молотова-Риббентропа, а нападение Красной армии на Польшу позволило Третьему рейху быстрее завоевать страну. Поэтому 17 сентября является символом преступного сотрудничества Гитлера и Сталина в подчинении свободных народов Европы.

— То, что 17 сентября 1939 объявлено Днем национального единства Беларуси, является надругательством над памятью не только польских, но и белорусских жертв двух тоталитарных режимов. На самом деле 17 сентября 1939 — это день двух тоталитарных режимов, — сообщили в Институте национальной памяти Польши.

День народного единства

Накануне Лукашенко подписал документ о введении нового государственного праздника 17 сентября. Это день, когда в 1939 году СССР напал на Польшу.

Он назвал новый праздник Днем народного единства.

Отметим, в 1939 году советские войска вторглись в Польшу. Это привело к окончательной оккупации Польши СССР и нацистской Германией на начало октября 1939 года.

Источник: Институт национальной памяти Польши