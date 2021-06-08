Президент Украины Владимир Зеленский доволен телефонным разговором с президентом США Джо Байденом.

Зеленский заявил, что президент США заверил его в полной и безусловной поддержке Украины. По его словам, есть много важных вопросов для дальнейшего обсуждения, среди них территориальная целостность и сотрудничество в оборонной сфере.

Глава украинского государства также считает несущественным исправление слов Байдена относительно ПДЧ в НАТО Офисом президента. По его словам, важны не слова, а конкретные поступки. По его мнению, получит ли Украина ПДЧ — зависит только от желания НАТО.

— Если получит – значит нас там действительно видят. Если не получит – это тоже вполне конкретный ответ, – подчеркнул Зеленский.

Президент Украины заявил, что сейчас важнее эффективная реформа ВСУ, поскольку это гарантия защиты каждого украинца.

Исправление в заявлении

Офис президента исправил слова Байдена о плане действий относительно членства Украины в Североатлантическом альянсе.

Согласно первоначальному сообщению, Байден подчеркнул важность предоставления Украине плана действий для дальнейшего членства в НАТО. Позже Белый дом опроверг это, а Офис президента изменил речь Байдена.