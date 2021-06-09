Погода в Украине на 10 июня — грозы, дожди и до 25 тепла

Погода в Украине 10 июня будет дождливой во всех областях, ожидаются грозы. Столбики термометров покажут до +25 тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, на западе страны будет сравнительно теплее. Днем ожидается от +21 до +25 тепла, а ночью температура опустится местами до +10 градусов.

В центре и на севере Украины будет от +21 до +24 градусов в дневное время, а ночью ожидается от +11 до +15 градусов.

В южных и восточных областях ожидаются такие же температурные показатели, но ночью в Одесской области может быть теплее — до +16 градусов.

В Киеве от +21 до +23 градусов днем, а ночью ожидается от +13 до +15 градусов.

В Украине обесточены 60 населённых пунктов

Ранее в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в Украине из-за непогоды обесточены 60 населенных пунктов.

Причинами проблем с электроснабжением стали сильные порывы ветра, дождь и гроза. Без электричества остались населенные пункты в пяти областях.