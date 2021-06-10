Нацбанк Украины установил курс валют на четверг, 10 июня, согласно которому, доллар и евро подешевели.

В частности, американская валюта за день потеряла 8 копеек. Ее курс установлен на уровне 27,09 грн/$1.

Евро подешевел на 9 копеек — до 33,02 грн/€1.

Польский злотый и российский рубль сохраняют стабильность — курс по отношению к гривне не изменился по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс валют в Украине от НБУ на 10.06:

$1 — 27,09 грн;

€1 — 33,02 грн;

1 польский злотый — 7,41 грн;

10 российских рублей — 3,75 грн.

Кабмин в экономическом макропрогнозе на 2022-2024 годы заложил курс доллара в диапазоне 28-29 грн/$1.

При этом инфляция в 2022 году должна снизиться до 6,2%, а в 2023 году — до 5%.

Заложено также сокращение дефицита бюджета почти вдвое и возвращение его к плановым 3% с 2023-го.