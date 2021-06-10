Хотел отомстить матери ребенка: задержан подозреваемый в убийстве 8-летнего мальчика

В Днепропетровской области полиция задержала 33-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве 8-летнего мальчика в Покрове.

Ему вручили уведомление о подозрении по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство), которая предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

По информации правоохранителей, между мужчиной, который находился в состоянии алкогольного опьянения, и матерью погибшего мальчика возник конфликт. Желая отомстить ей, мужчина отвел ребенка в заброшенное здание и задушил.

Чтобы скрыть следы преступления, тело убитого ребенка он оставил в канализационном коллекторе.

Исчезновение ребенка в Покрове

8 июня в Днепропетровской области в городе Покров нашли тело 8-летнего мальчика. Поиски ребенка продолжались несколько дней.

По словам матери, ее сын не вернулся с прогулки на детской площадке еще 2 июня. В полицию родственники обратились только 6 числа. Погибшего мальчика нашли в канализационном коллекторе.