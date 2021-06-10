Популярного американского репера Канье Веста заметили в компании модели Ирины Шейк. В СМИ пишут, что у пары завязался роман.

Веста и Шейк заметили во Франции в тот день, когда репер праздновал свой день рождения.

— Они знакомы по работе уже много лет. Канье стал добиваться внимания Ирины пару недель назад, он – парень убедительный. Они вместе провели три ночи в Villa La Coste. Вест тусовался с Шейк в Нью-Йорке, перед тем как отпраздновать его день рождения во Франции, – рассказал источник из окружения пары.

Ситуацию подогревают и давние слухи о разводе Канье с его супругой Ким Кардашян.

Развод Ким Кардашьян и Канье Уэста

В феврале в сеть попало заявление о расторжении брака Ким Кардашьян и Канье Уэста. В графе причина развода звезда реалити-шоу указала непримиримые разногласия.

Ким и Канье поженились в 2014 году. Экс-супруги воспитывают четверых детей: Норт, Сэйнта, Чикаго и Псалма.