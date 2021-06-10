Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко отправился в Рим, чтобы обсудить запрет УЕФА на надпись Героям слава! на футболках сборной Украины. В этой форме украинские футболисты сыграют на Евро-2020.

Запрет инициировал Российский футбольный союз, который обратился в УЕФА с соответствующим запросом.

— Вчера вечером мы получили письмо от УЕФА относительно новых решений, которые были приняты в отношении формы национальной сборной по футболу. Утром я срочно вылетел в Рим, где нахожусь сейчас, и где проходят наши переговоры с представителями УЕФА, — сообщил Павелко в Facebook.

Он отметил, что в своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн формы сборной Украины предварительно согласовали до каждой буквы и с лозунгом Героям слава!

— Этот лозунг уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех стадионах и на всех матчах национальной сборной Украины! Он футбольный и именно поэтому был утвержден УЕФА, — подчеркнул Павелко.

Глава УАФ добавил, что несколько дней назад это подтвердил и официальный комментарий европейского футбольного союза по новому дизайну формы сборной Украины.

УЕФА обязал Украину убрать лозунг

Накануне стало известно, что УЕФА обязал Украину убрать часть лозунга с экипировки. В организации провели очередной анализ футбольной формы после запроса со стороны Российского футбольного союза.

При этом УЕФА позволил оставить на футболке карту Украины с оккупированным Крымом и лозунг Слава Украине. В организации признали его неполитическим.

Однако лозунг Героям слава! в сочетании с первым рассматривают как несущий в себе “явный политический смысл”.

Источник: Андрей Павелко

Фото: Андрей Павелко