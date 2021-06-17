На Шулявке в Киеве нашли труп: подробности, видео (ФОТО 18+)

Полиция Киева устанавливает причину смерти мужчины, чей труп нашли в одном из подъездов на Шулявке.

Жильцы дома целую неделю жаловались на невыносимую вонь в ЖЭК.

Он чувствовался не только в подъезде, но и в квартирах.

— Воняло настолько сильно, что действительно невозможно было дышать. Думали, может там какая-то крыса сдохла, — рассказала одна из жительниц дома.

Коммунальщики нашли эпицентр вони в помещении рядом с подъездом. Среди мусора и хлама лежал труп голого мужчины.

Местные утверждают, что погибший мужчина был бездомным, потому что людей без определенного места жительства часто можно встретить возле этого дома.

Полиция не исключает версию об убийстве, однако пока экспертиза не обнаружила следов насильственной смерти.

Труп на Шулявской

О том, что в Киеве нашли труп мужчины в мусоросборнике, стало известно 15 июня.

Ужасную находку обнаружили на улице Шулявской. Первыми фото с места происшествия поделились местные Telegram-каналы.

Как сообщали очевидцы, из-за тяжелого запаха следователи долгое время не могли осмотреть тело.