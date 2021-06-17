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Наташа Тарчевська |

Доллар и евро подорожали: курс валют на 17 июня

Курс валют

Национальный банк Украины повысил курс доллара и евро к гривне.

На четверг, 17 июня, НБУ установил курс 27,02 грн/1$.

Повышение цены на евро, согласно курсу на 17 июня, зафиксировалось на 32,77 грн/1€.

По сравнению со средой, цена на злотый и российский рубль также выросла.

Курс валют в Украине от НБУ на 17.06:

  • $1 — 27,02 грн;
  • €1 — 32,77 грн;
  • 1 польский злотый — 7,25 грн;
  • 10 российских рублей — 3,75 грн.

Курс валют НБУ на 17 июня 2021 в Украине

Сколько будет стоить доллар до конца года

По данным финансовых экспертов, наиболее стабильным курс доллара в 2021 году будет в течение лета.

В целом цена будет уменьшаться и увеличиваться в диапазоне 50 копеек — 2 грн от 28 грн за единицу.

В текущем году Украина имеет достаточные валютные резервы, чтобы не допустить обесценивания гривны.

В бюджете на 2021 среднегодовой курс гривны заложен на уровне 29,1 грн за $1.

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