Курс валют НБУ на 17 июня 2021 в Украине

Национальный банк Украины повысил курс доллара и евро к гривне.

На четверг, 17 июня, НБУ установил курс 27,02 грн/1$.

Повышение цены на евро, согласно курсу на 17 июня, зафиксировалось на 32,77 грн/1€.

По сравнению со средой, цена на злотый и российский рубль также выросла.

Курс валют в Украине от НБУ на 17.06:

$1 — 27,02 грн;

€1 — 32,77 грн;

1 польский злотый — 7,25 грн;

10 российских рублей — 3,75 грн.

Сколько будет стоить доллар до конца года

По данным финансовых экспертов, наиболее стабильным курс доллара в 2021 году будет в течение лета.

В целом цена будет уменьшаться и увеличиваться в диапазоне 50 копеек — 2 грн от 28 грн за единицу.

В текущем году Украина имеет достаточные валютные резервы, чтобы не допустить обесценивания гривны.

В бюджете на 2021 среднегодовой курс гривны заложен на уровне 29,1 грн за $1.