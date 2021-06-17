Курс валют НБУ на 17 июня 2021 в Украине

Национальный банк Украины повысил курс доллара и евро к гривне.
На четверг, 17 июня, НБУ установил курс 27,02 грн/1$.
Повышение цены на евро, согласно курсу на 17 июня, зафиксировалось на 32,77 грн/1€.
По сравнению со средой, цена на злотый и российский рубль также выросла.
Курс валют в Украине от НБУ на 17.06:
- $1 — 27,02 грн;
- €1 — 32,77 грн;
- 1 польский злотый — 7,25 грн;
- 10 российских рублей — 3,75 грн.
Сколько будет стоить доллар до конца года
По данным финансовых экспертов, наиболее стабильным курс доллара в 2021 году будет в течение лета.
В целом цена будет уменьшаться и увеличиваться в диапазоне 50 копеек — 2 грн от 28 грн за единицу.
В текущем году Украина имеет достаточные валютные резервы, чтобы не допустить обесценивания гривны.
В бюджете на 2021 среднегодовой курс гривны заложен на уровне 29,1 грн за $1.