Сильные дожди в Ялте привели к потопу. За день в городе выпадает месячная норма осадков — поэтому река Водопадная вышла из берегов.

Сейчас городу грозит отключение электроэнергии, ведь затопило зону Крымэнерго. Вода перешла во все переходы и жилые дома.

Потоп в Ялте — фото и видео

Аквариум с авто. Ялту затопило после сильных дождей / 3 фотографии

В поселке Форос, что вблизи Ялты, отключили поставки питьевой воды. Местные власти призывают жителей по возможности оставаться дома.

На месте работают службы, однако воды очень много. Кроме того, сегодня в Ялте дети сдают государственную итоговую аттестацию по иностранному языку. Тем, кто не сможет прибыть, предлагают сдать экзамен позже.

Из-за наводнения в Ялте приостановлено движение ряда маршрутов и всех троллейбусов. Очевидцы снимают на видео, как их машины просто плывут на воде.

Фото: Ялтинец, Янина Павленко, Администрация города Ялта Республики Крым