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Юлія Захарченко |

Товары военного назначения: в аэропорту Борисполь в самолете обнаружили 400 воздушных винтов

Товары военного назначения: в аэропорту Борисполь в самолете обнаружили 400 воздушных винтов

В аэропорту Борисполь пограничники и правоохранители на борту самолета АН-12 обнаружили 400 авиационных воздушных винтов с маркировкой.

По данным Госпогранслужбы, железный авиалайнер следовал по маршруту Белая Церковь — Борисполь — Гардая (Алжир) — Абуджа (Нигерия).

На месте происшествия работают пограничники, СБУ, а также прибыли представители Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники ВСУ.

По предварительной оценке экспертов, эти авиационные элементы принадлежат к товарам военного назначения. Киевская Гостаможслужба изъяла воздушные винты для полного экспортного исследования.

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Сейчас следователи направили сообщение в Службу безопасности Украины об обнаружении уголовного преступления по статье 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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