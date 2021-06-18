В аэропорту Борисполь пограничники и правоохранители на борту самолета АН-12 обнаружили 400 авиационных воздушных винтов с маркировкой.

По данным Госпогранслужбы, железный авиалайнер следовал по маршруту Белая Церковь — Борисполь — Гардая (Алжир) — Абуджа (Нигерия).

На месте происшествия работают пограничники, СБУ, а также прибыли представители Центрального научно-исследовательского института вооружения и военной техники ВСУ.

По предварительной оценке экспертов, эти авиационные элементы принадлежат к товарам военного назначения. Киевская Гостаможслужба изъяла воздушные винты для полного экспортного исследования.

Сейчас следователи направили сообщение в Службу безопасности Украины об обнаружении уголовного преступления по статье 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса.