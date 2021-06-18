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Людмила Богданова |

В США мужчина открыл стрельбу из окна автомобиля: один человек умер, 12 ранены

стрілянина, зброя, пістолет

В США в штате Аризона мужчина устроил стрельбу из окна автомобиля. За 90 минут водитель на белом внедорожнике проехал три города и успел убить одного человека и около 12 ранить.

Погибшего в результате инцидента нашли в автомобиле на автостраде. Другие жертвы получили ряд травм — некоторые обратились в больницу с осколочными ранениями, остальные из-за обстрела попали в аварию или были ранены разбитым стеклом.

В полиции считают, что мужчина совершал обстрелы один. Правоохранителям удалось задержать злоумышленника после того, как его транспортное средство случайно заметил пожарный.

Во время задержания он не сопротивлялся, а в его автомобиле обнаружили оружие.

— Мы не знаем связи, мы не знаем, что было мотивом, мы не имеем представления о том, что думал этот человек, когда он выходил и делал это, — заявили в пресс-службе полиции.

Источник: AP

Фото: Depositphotos

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