Не опять, а снова: Криса Брауна обвинили в насилии над женщиной

Американского исполнителя Криса Брауна обвинили в том, что он ударил женщину во время ссоры в своем доме в Лос-Анджелесе.

Офицер полиции Лос-Анджелеса Лизет Ломели для Us Weekly рассказала, что 32- летний Браун находится под следствием по делу о побоях во время ссоры. Якобы артист ударил женщину во время словесной перепалки. Инцидент произошел в пятницу,18 июня.

— Жертва сообщила, что она и Браун поссорились, и подозреваемый ударил ее. Составлен протокол о преступлении с нанесением побоев, — отметила Ломели.

По словам женщины, Браун так сильно ударил ее по затылку, что у нее выпала часть волос.

Со своей стороны Крис Браун в Instagram Storie отреагировал на скандал довольно лаконично: надписью YALL SO DAMN и изображение кепки. На сленге это означает – это чертова ложь.

Крис Браун избил Рианну

Крис Браун неоднократно попадал в cкандалы из-за насилия над женщинами. В 2009 году он сильно избил свою возлюбленную Рианну. После ссоры артист напал на исполнительницу в машине и выбросил ее на трассе.

Браун скрылся от полиции, но потом-таки сдался добровольно. Суд приговорил его к пять года условного срока.