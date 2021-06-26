Корпорация Microsoft сообщила о новых атаках хакеров группировки Nobelium, которую правительство США считает российской.

Ранее эти же хакеры атаковали IT-компанию SolarWinds.

По данным Microsoft, группировка совершала преступления как против отдельных пользователей, так и против различных организаций, а также государственных учреждений.

Корпорация указывает, что ей известно по крайней мере о трех успешных атаках.

Microsoft сообщила об активности злоумышленников всем тем, кого они пытались взломать.

Сама компания также подверглась атаке — на одном из компьютеров сотрудника Microsoft нашли программу, предназначенную для кражи данных.

Хакеры смогли использовать полученную информацию в личных целях, однако, по заявлению компании, сейчас сломанные устройства защищены.

Источник: Аxios