По состоянию на утро 27 июня, в Украине за последние сутки зафиксировали 450 новых случаев коронавируса (из них детей — 6 медработников — 28). За все время пандемии 2 996 233 человек заболели Covid-19.

За последние сутки наибольшее число подтвержденных заболевших зарегистрировано в Киеве (135), Днепропетровск (46), Одесса (39), Киевская (37) и Николаевская (22) области.

Также за последние сутки госпитализировали 529 украинцев. В то же время за 24 часа на территории государства зафиксировали 17 летальных случаев. За все время пандемии 52 286 человек умерли от осложнений коронавируса.

Однако за сутки выздоровели 1 097 человек. За все время пандемии 2 069 163 человек смогли преодолеть опасное заболевание.

Распределение случаев коронавируса по регионам Украины (за сутки):

Киев — 135

Винницкая область — 9

Волынская область — 9

Днепропетровская область — 46

Донецкая область — 3

Житомирская область — 19

Закарпатская область — 3

Запорожская область — 20

Ивано-Франковская область — 5

Киевская область — 37

Кировоградская область — 4

Луганская область — 5

Львовская область — 9

Николаевская область — 22

Одесская область — 39

Полтавская область — 5

Ровенская область — 9

Сумская область — 15

Тернопольская область — 7

Харьковская область — 17

Херсонская область — 15

Хмельницкая область — 2

Черкасская область — 8

Черновицкая область — 4

Черниговская область — 3

За последние сутки 97 130 человек получили прививки против коронавируса. Среди них 36 540 человек получили одну дозу, а 60 590 украинцев полностью вакцинировались.

С начала кампании вакцинации 1 893 839 человек получили прививки против коронавируса. Среди них 1 893 837 людей получили первую дозу препарата. 572 298 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом) прошли полный курс вакцинации. Всего в Украине провели 2 466 135 прививок.