По состоянию на утро 27 июня, в Украине за последние сутки зафиксировали 450 новых случаев коронавируса (из них детей — 6 медработников — 28). За все время пандемии 2 996 233 человек заболели Covid-19.
За последние сутки наибольшее число подтвержденных заболевших зарегистрировано в Киеве (135), Днепропетровск (46), Одесса (39), Киевская (37) и Николаевская (22) области.
Также за последние сутки госпитализировали 529 украинцев. В то же время за 24 часа на территории государства зафиксировали 17 летальных случаев. За все время пандемии 52 286 человек умерли от осложнений коронавируса.
Однако за сутки выздоровели 1 097 человек. За все время пандемии 2 069 163 человек смогли преодолеть опасное заболевание.
Распределение случаев коронавируса по регионам Украины (за сутки):
Киев — 135
Винницкая область — 9
Волынская область — 9
Днепропетровская область — 46
Донецкая область — 3
Житомирская область — 19
Закарпатская область — 3
Запорожская область — 20
Ивано-Франковская область — 5
Киевская область — 37
Кировоградская область — 4
Луганская область — 5
Львовская область — 9
Николаевская область — 22
Одесская область — 39
Полтавская область — 5
Ровенская область — 9
Сумская область — 15
Тернопольская область — 7
Харьковская область — 17
Херсонская область — 15
Хмельницкая область — 2
Черкасская область — 8
Черновицкая область — 4
Черниговская область — 3
За последние сутки 97 130 человек получили прививки против коронавируса. Среди них 36 540 человек получили одну дозу, а 60 590 украинцев полностью вакцинировались.
С начала кампании вакцинации 1 893 839 человек получили прививки против коронавируса. Среди них 1 893 837 людей получили первую дозу препарата. 572 298 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом) прошли полный курс вакцинации. Всего в Украине провели 2 466 135 прививок.