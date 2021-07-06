Страны Северной Европы страдают от аномальной жары, температура в некоторых регионах достигает +34.

В Лапландии 4 июля температура поднялась до +33,6. Это рекорд с 1914 года, когда метеорологи зафиксировали температуру +34,7.

О рекордных показателях июня заявили и метеорологи Швеции, где первый месяц лета-2021 стал третьим самым жарким за все время наблюдений.

Метеорологический институт Норвегии зарегистрировал температуру +34 в Салтдали неподалеку от Полярного круга. Это самая высокая температура по стране в этом году. Она всего на 1,6 градуса ниже рекордных значений, зарегистрированных в Норвегии за все время наблюдений.

От аномальной жары страдают в Канаде и Северной Америке. Эксперты считают, что такие погодные условия, связанные с изменениями в климата, в дальнейшем будут только усиливаться.

— Тропический минимум в западной части Тихого океана, недалеко от Японии, нарушил атмосферу, создав рябь вокруг полушария, известную как волны Россби. Именно такие волны обрушились на Канаду, создав условия для аномальной жары, — заявил профессор метеорологии Университета Монаша Майкл Ридер.

Аномальная жара в Канаде

Температура здесь достигла рекордной отметки +49,5.

Только в Ванкувере за последние дни зарегистрировали более 130 летальных случаев вследствие тепловых ударов.

В то же время в Калифорнии горят леса. Огонь подступил опасно близко к трассе неподалеку от Лос-Анджелеса, по этой причине дорогу перекрыли.

Источник: The Guardian