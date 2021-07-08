Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Без категории
Абрамова Юлія |

Следователи обыскивают департамент транспортной инфраструктуры КГГА и Киевавтодор

СБУ

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА и Киевавтодоре продолжаются обыски, которые устроили следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины.

Обыскивают помещения на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева в рамках уголовного дела о закупке техники Киевавтодором.

— Департамент и коммунальная корпорация, в пределах и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины, предоставили все документы, необходимые для всестороннего и полного расследования, — говорится в сообщении КГГА со ссылкой на информацию Департамента транспортной инфраструктуры.

Дело, которое расследуют в ГБР, касается закупки техники для КК Киевавтодор. В частности, машин для внесения жидких хлоридов. Их приобрели за процедурой официальных публичных закупок, уточнили в КГГА.

В Департаменте транспортной инфраструктуры уверяют, что их деятельность, как и подчиненных ему коммунальных предприятий прозрачна.

Читайте
Уклонение от налогов на 2,7 млрд грн: в Нафтогазе проходят обыски

В июне следователи Государственного бюро расследований выяснили, что чиновники налоговой вступили в сговор с представителями нескольких компаний, которые занимаются реализацией подакцизной продукции.

Фото: СБУ

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка