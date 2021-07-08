В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА и Киевавтодоре продолжаются обыски, которые устроили следователи Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины.

Обыскивают помещения на основании постановления следственного судьи Печерского районного суда города Киева в рамках уголовного дела о закупке техники Киевавтодором.

— Департамент и коммунальная корпорация, в пределах и способом, которые предусмотрены Конституцией и законами Украины, предоставили все документы, необходимые для всестороннего и полного расследования, — говорится в сообщении КГГА со ссылкой на информацию Департамента транспортной инфраструктуры.

Дело, которое расследуют в ГБР, касается закупки техники для КК Киевавтодор. В частности, машин для внесения жидких хлоридов. Их приобрели за процедурой официальных публичных закупок, уточнили в КГГА.

В Департаменте транспортной инфраструктуры уверяют, что их деятельность, как и подчиненных ему коммунальных предприятий прозрачна.

В июне следователи Государственного бюро расследований выяснили, что чиновники налоговой вступили в сговор с представителями нескольких компаний, которые занимаются реализацией подакцизной продукции.

Фото: СБУ