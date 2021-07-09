Меладзе на Atlas Weekend: политика в музыке и взгляд украинцев

На музыкальном фестивале Atlas Weekend в Киеве выступил российский исполнитель Валерий Меладзе. Если фанаты ликуют по этому поводу, то со стороны политики решение организаторов пригласить Меладзе на фест вызывает вопросы.

Под сценой во время выступления Валерия Меладзе был полный Sold Out. Некоторые слушатели приехали за сотни километров ради выступления артиста.

При чем музыка Меладзе вызывает восторг как у старшего поколения, так и у представителей молодого.

На сцене Валерий появился в белой рубашке и розовом пиджаке, поздоровался с публикой, и даже присел от неожиданности. Ведь послушать его собрались десятки тысяч людей. В РФ такое не часто встретишь, ведь его выступления там давно перестали носить момент эксклюзивности.

К слову, в тот день на всех троих сценах хедлайнерами были исполнители из России.

Организаторы Atlas Weekend, скорее всего, не учли политический момент, приглашая таких артистов.

Однако откровенно говоря никто из них не нарушал украинское законодательство, не выступал в Крыму и не поддерживал открыто политику Владимира Путина. Хотя и со своей позицией насчет Украины, они все еще не определились.

8 июля Валерий Меладзе выступил на сцене Atlas Weekend 2021. Публика встретила исполнителя бурными аплодисментами и песнями в унисон.

Выступление Меладзе даже сделали на 20 минут дольше, чтобы все, кто стояли в очереди, успели подойти ближе к главной сцене.

Также на сцене фестиваля появились певицы из группы ВИА Гра. Вместе с Валерием они исполнили совместный хит Притяженья больше нет.