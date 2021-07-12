В Киеве сносят фасад павильона Цветы Украины

В Киеве продолжается снос модернистского фасада павильона Цветы Украины на улице Сечевых Стрельцов, 49.

Застройщик отказывался останавливать работы.

На 30 протестующих в течение дня не обращали внимания. Но в 16.00 разрушительные работы приостановили. Возле объекта дежурят охранники и полицейские.

На месте исторического здания, фасад которого уже разрушили, собираются построить коворкинг с ресторанами и спорткомплексом.

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На просьбу общественных организаций Сохранить Цветы Украины и Карта реновации остановить демонтаж, которую они направили застройщику в письменном виде, тот ответил отказом.

— Остановки работ не будет. Демонтаж передней части здания начнется в ближайшее время, — ответил представитель застройщика Алексей Пышный.

Активисты встретились с представителем застройщика Ольгой Соловей, которая предложила провести переговоры для достижения компромисса. ГО Сохранить Цветы Украины потребовала встретиться с застройщиком в присутствии СМИ и остановить демонтаж.

Пышный заявил, что разговор может состояться без присутствия журналистов.

Демонстранты находятся на месте событий. Они сломали забор вокруг здания, зашли на территорию строительства и заблокировали технику.

По словам депутата ВР Дмитрия Гурина, застройщик нарушает законодательство.

— Цветы Украины сносят, уже снесли нижнюю часть атриума. Приехал на место, общаемся с полицией. Градостроительные условия и ограничения незаконны, права на строительство у владельца нет, открываем уголовное производство, написал он на странице в соцсети.

Здание Цветы Украины построили по проекту архитектора Николая Левчука в начале 80-х годов ХХ века. Долгое время здесь находился магазин-оранжерея.

За две недели до демонтажа с фасада модернистского здания срезали тридцатилетний виноград.

Согласно заявлению организации Сохранить Цветы Украины, растение уничтожили без предупреждения и в разгар жары, что очень травматично для ростков.

Цветы Украины выкупила международная компания Rockwill Group, которая планирует превратить объект в офисный центр. По новому проекту внешний вид здания будет полностью изменен.

Проект будет стоить в 600 млн грн.

Компания Rockwill Group, в состав которой входит Rockwill Wealth Solutions Limited (Великобритания) и RWS Immobilien (Чехия) намерена осенью приступить к реконструкции объекта. Работы продлятся до двух лет. В здании также обустроят коворкинг.

Источник: Сохранить Цветы Украины/Facebook

Фото: Дмитрий Гурин/Facebook