Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
⚡️Рф сбросила авиабомбы на Херсон | В Киев прибыли 27 дипломатов | Новости Факты ICTV за 02.10.2023
— Оборонительная поддержка: в Киев приехали главы 27 дипломатических ведомств европейских стран;
— Обстрел Херсона. Умер один из двух раненых полицейских;
— Оккупанты дважды ударили бомбами ФАБ-250 по Купянску. Ранены женщина и мужчина;
— История о семье из Никополя, дом которых дважды обстреляли оккупанты;
— Военный Степан чудом выжил, но остался без руки – история воина.
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