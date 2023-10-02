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⚡️Рф сбросила авиабомбы на Херсон | В Киев прибыли 27 дипломатов | Новости Факты ICTV за 02.10.2023

— Оборонительная поддержка: в Киев приехали главы 27 дипломатических ведомств европейских стран;

— Обстрел Херсона. Умер один из двух раненых полицейских;

— Оккупанты дважды ударили бомбами ФАБ-250 по Купянску. Ранены женщина и мужчина;

— История о семье из Никополя,  дом которых дважды обстреляли оккупанты;

— Военный Степан чудом выжил, но остался без руки – история воина.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Единые новости! Факты ICTV – последние новости Украины и мира по выпуску за 18:00 (02.10.2023).

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