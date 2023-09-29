МАССОВЫЕ ВЗРЫВЫ в РФ | Наступление ВСУ на МЕЛИТОПОЛЬСКОМ направлении | Новости Факты ICTV за 29.09.2023
— ВСУ наступают на Мелитопольском и Бахмутском направлениях — сводка Генштаба;
— Борьба с вражескими дронами Ланцет и Скальпель;
— Вид штаба Черноморского флота РФ после попадания ракеты;
— Подоляк анонсировал “новые хлопки” в России;
— Работа полиции в разрушенном Гуляйполе;
— ЕС готов принять строгие меры из-за поставок составляющих для Шахедов в Россию;
— Модульные дома переселенцам построили в Закарпатье.
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