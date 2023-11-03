Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
ВСУ разбили штаб россиян на Арабатской стрелке | Новости Факты ICTV за 03.11.2023
— Хищение военной помощи США в Украине отсутствует.
— Зеленский встретился с министро обороны Нидерландов.
— ВСУ разбили штаб российской группировки Днепр на Арабатской стрелке.
— Собаки-поводыри: чувственные истории человеческих помощников.
— 8 лет тюрьмы для предателей из Киевской и Черниговской областей.
— Героическая история военного, потерявшего ногу.
— Анонс новой программы Тайны ДНК.
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