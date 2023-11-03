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Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты

ВСУ разбили штаб россиян на Арабатской стрелке | Новости Факты ICTV за 03.11.2023

— Хищение военной помощи США в Украине отсутствует.

— Зеленский встретился с министро обороны Нидерландов.

— ВСУ разбили штаб российской группировки Днепр на Арабатской стрелке.

— Собаки-поводыри: чувственные истории человеческих помощников.

— 8 лет тюрьмы для предателей из Киевской и Черниговской областей.

— Героическая история военного, потерявшего ногу.

— Анонс новой программы Тайны ДНК.

Смотрите онлайн слот ICTV телемарафона Єдині новини! Факты ICTV – последние новости Украины и мира по выпуску за 10:00 (03.11.2023).

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