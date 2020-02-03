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02.02.2020. Редкая и зеркальная дата спровоцировала свадебный бум по Украине

В этом году 2 февраля – это зеркальная дата, ведь читается одинаково и слева направо, и справа налево. Следующую такую ​​надо ждать более 100 лет. Поэтому, в мире сейчас свадебный бум – в том числе и в Украине. За 2 февраля только в Украине более 2 тыс. пар оформили свои отношения.

Весь смысл в волшебстве, ведь сумма цифр этих дат дает цифру восемь, а это символ бесконечности. Хотя 2020 – это високосный год белой металлической крысы, который согласно поверьям, не самый удачный период для бракосочетаний. Однако, желающих пожениться в дату с двоек и нулей это нисколько не смущает. Детали в сюжете Екатерины Рудешко.

Напомним, дочь Билла Гейтса Дженнифер выходит замуж за 28-летнего египетского спортсмена, который занимается верховой ездой с препятствиями.

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