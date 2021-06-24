1,5 км тайных ходов: на Закарпатье сохранился бункер времен Второй мировой войны

На Закарпатье в селе Верхняя Грабовница сохранился крупнейший в Украине бункер времен Второй мировой войны.

Его построила Венгрия 80 лет назад, как часть мощной оборонительной Линии Арпада, раскинувшейся на целых 700 км в восточных Карпатах.

Этот бункер — это впечатляющий подземный фортификационный объект с разветвленной системой тоннелей, которые вырыты в скале, надежно забетонированы и тщательно спрятаны в земле, на глубине до 50 метров.

Длина тайных ходов составляет почти полтора км, они располагаются в три яруса. Здесь были казармы, командный пункт и склады с оружием и провизией, а также больница, в которой одновременно могли лечить более одной тысячи бойцов.

Этот бункер — самый прочный из всех в Линии Арпада. Он мог выдержать любую атаку с воздуха и земли.

Проектировали его немцы, а строительство продолжалось круглосуточно почти пять лет. Своей функции этот мощный объект так и не выполнил. Советские войска обошли оборонительные сооружения по горам и разгромили противника с тыла.

Разграбленный и заваленный мусором бункер перешел в собственность сельского совета. Десять лет назад его отдали в аренду, тогда туннели расчистили, провели электричество и обустроили музей. Теперь туристы поражены масштабами секретного укрепления.

Экскурсия подземными ходами стоит 70 гривен, детям вдвое дешевле.

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