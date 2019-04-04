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$1 млрд инвестиций: Китай поможет Украине добывать газ

Добывать больше газа Украине помогут китайцы. Местная государственная кредитная компания Синошур и украинский Нафтогаз подписали меморандум о привлечении $1 млрд инвестиций.

Это даст возможность закупить современное буровое оборудование и осваивать новые месторождения. Чтобы в итоге увеличить отечественную добычу голубого топлива.

При этом страховые гарантии от Китая не являются классическим кредитом и не будут обременять государственный долг Украины, отмечают в Нафтогазе.

Китайцы бурят быстро, качественно и недорого. Следовательно, должны сильно помочь Украине в увеличении добычи.

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Нафтогаз впервые в своей истории подписал такой масштабный меморандум. Но в энергетике Украина и Китай уже сотрудничали. В прошлом году Нафтогаз закупил 15 китайских буровых станков и заключил соглашения на буровые работы на сотни миллионов долларов. После этого наш рынок сильно заинтересовал Поднебесную.

В дальнейшем же китайские компании будут иметь еще больше стимулов инвестировать в Украину, в частности в нефтегазовый комплекс. Напомню, в этом году украинское правительство поручило увеличить добычу голубого топлива на 10% – до более 18 млрд кубометров. А уже через год ожидают все 20 млрд кубов. В Нафтогазе надеются, что китайские инвестиции и оборудование изрядно помогут реализовать эту амбициозную цель.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как работает морская платформа по добыче газа в Азовском море.

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