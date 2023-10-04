10 авибомб по Херсонской области | Авария с украинцами в Венеции | Новости Факты ICTV за 04.10.2023

— ДТП с участием украинцев в Венеции – есть погибшие;

— Обстрел Херсонской области 04.10.2023 — россияне сбросили авиабомбы по Бериславскому району;

— Возведение Генштаба ВСУ;

— Потери врага;

— Сдала коллаборантка: жуткое расследование замученного мужчины в Харьковской области;

— Елена Кондратюк вместе с партнерами передала помощь курсантам ВМС;

— Акция норвежских фермеров: подсолнечник за донат на ВСУ.

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