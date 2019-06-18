10 минут под водой! В Винницкой области борются за жизнь девочки, которую достали со дна пруда

В Украине невероятная жара. Многие спасаются у водоемов. Вот только правилами безопасности на воде пренебрегают. Статистика ужасает – с начала лета утонули более 100 украинцев.

В Винницкой области двое мужчин спасли от смерти трех девочек. Три подруги – Аня и две Тани пошли без разрешения родителей купаться и попали в беду. Грязная вода в пруду затянула их и выбраться самостоятельно дети уже не смогли.

Больше всего пострадала 10-летняя Аня. Ее из воды достали бездыханную. Сейчас девочка в реанимации, за ее жизнь борются медики. Теперь Аня обязана жизнью Николаю Костылеву и его товарищу Артему. На дне пруда девочка пробыла почти 10 минут. Николай не сдавался, делал искусственное дыхание и непрямой массаж сердца и вернул ребенка к жизни.

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Николай не имел навыков оказывать первую неотложную помощь. Делал все на автомате. Но именно его настойчивость спасла ребенку жизнь, – говорят врачи.

Ребят пообещали номинировать на премию героев-спасателей.

С начала года в Винницкой области утонули три ребенка. Спасатели объясняют – в сельских прудах купаться нельзя, у них коварное дно и даже взрослые могут попасть в ловушку.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как футболист Аякса спас мэра Амстердама от летящей в нее банки пива.

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