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10 министерств под одной крышей, очередей нет: как работает сервисный центр в Баку

Получить паспорт, любую справку или даже зарегистрировать компанию – в Азербайджане все можно сделать в одном месте. И главное – без очередей. Все благодаря созданному государственному агентству по предоставлению социальных услуг – Асан.

Под одной крышей – 10 министерств и частных компаний. Они оказывают более 320 услуг. Среднее время пребывания в помещении – 15 минут. Поэтому за день здесь обслуживают почти 3 тыс. человек. Все просто и современно. Минимум бумажек, максимум комфорта. И никакого расчета наличными. Все – через банк, который также находится в помещении.

Оформить документы на паспорт можно в течение 10 минут. А получить – за 10 дней.

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Есть и немало бесплатных услуг – как справки о несудимости, рождении или смерти. В Азербайджане в настоящее время таких центров – 15. Еще 5 планируют открыть до конца года. В обслуживании комфорт человека – на первом месте.

В Баку уверяют: готовы делиться опытом со всеми желающими. Уже сотрудничают почти с двумя десятками стран. Планируется заинтересовать и Украину.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Украине могут запретить ФЛПам предоставлять услуги.

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