10 с техникой и один с иностранными военными. Все парады ко Дню независимости

Всего за годы независимости с привлечением военной техники состоялись всего 10 парадов.

С изменением власти в 1994 году на 50-летие освобождения Украины от немецкой оккупации 8 октября на Крещатике впервые в независимой Украине устраивают парад. Киевом шагали колонны в исторической форме Красной армии, военную технику не привлекали.

Следующий парад украинцы ждали четыре года

Впервые военную технику вывели на Крещатик 1998 года, празднуя седьмую годовщину независимости.

В том же году, президент Украины Леонид Кучма законодательно закрепляет ежегодные парады на День независимости. И уже в 1999 году по Крещатику не только едет военная техника, впервые пролетают штурмовики, истребители, военные вертолеты.

Во время всех парадов станцию ​​метро Площадь Независимости перекрывают не только во избежание давки. Именно здесь под землей в это время находятся несколько подразделений СБУ и Нацгвардии, а в окружающих дворах размещаются полиция и внутренние войска. В случае чрезвычайного происшествия, например теракта, для каждого парада разрабатывается специальная схема эвакуации. Документ абсолютно засекречен, чтобы не попал к злоумышленникам для большего вреда.

2000-го парад из-за экономии средств не проводили, так как активно готовились к следующему году – 10-летию независимости.

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2001 над Крещатиком летят немало военной авиации, тяжелые бомбардировщики, а также крупнейший в мире украинский самолет Мечта.

В следующем году парад отменили из-за Скниловской трагедии, а дальше еще 6 лет Украина отказывается задействовать в парадах военную технику. Только походка военных и оркестры.

2008 года, через две недели после российской агрессии в Грузии традицию военных парадов немедленно восстанавливают.

С приходом Януковича парады со дня независимости переносят на 9 мая. На Крещатик выводят людей в советском обмундировании и заводят старую еще советскую технику, которая едва доезжает до Майдана.

Традицию военных парадов на День независимости возродил Петр Порошенко 2014 года.

2017 года впервые по Крещатику шагали две сотни иностранных военных из стран НАТО. Наибольший парад за 5 лет состоялся в прошлом году, вместе с новейшей украинской техникой.

К слову, минимум 11 репетиций и сценарии на все случаи – Хоркин о парадах в День независимости.

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