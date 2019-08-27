100 дней президентства Зеленского: достижения и чего ждать дальше

Владимир Зеленский отмечает свой 100-й день работы на посту главы государства. В этот символический рубеж уместились триумф президентской партии на выборах в Верховную Раду и первые внешнеполитические вызовы для нового главы государства.

Официально став президентом, Зеленский сразу же во время инаугурации объявляет о роспуске парламента, отстаивает право на досрочные выборы в Конституционном суде и со своей партией триумфально берет 254 мандата в Верховной Раде – беспрецедентные в истории Украины.

Зеленский переименовывает Администрацию в Офис президента и планирует большой переезд. На всех уровнях обещает решительную борьбу с коррупцией и контрабандой. Поэтому региональные поездки главы государства за эти три месяца запомнились показательными выговорами и громкими увольнениями местных чиновников.

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Первые 100 дней Зеленского пришлись на стабилизацию курса гривны и рекордного за последние годы роста экономики – 4,6% за второй квартал этого года. Эксперты говорят: это явление с одной стороны сезонное, с другой – реакция рынка на план реформ команды президента, так как заинтересованность инвесторов в Украину выросла. И сам Зеленский пообещал иностранцам быть гарантом их инвестиций.

За эти 100 дней Зеленский совершил 5 зарубежных поездок к мировым лидерам: первая в Брюссель, затем были Франция, Германия, Канада и Турция. Несмотря на опасения западных партнеров, начал прямые телефонные переговоры с Путиным. Обсуждали нормандский формат, освобождение политзаключенных и прекращение огня на Донбассе.

В общем, эксперты положительно оценивают первые три месяца Зеленского у власти, отмечают положительные экономические сигналы, но предупреждают, что медовый период закончится вместе с формированием нового правительства. Тогда будет четкая программа действий, а соответственно, будет видна реальная эффективность новой команды.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Зеленский определился с кандидатурой премьер-министра.

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