100 км пешком за сутки в мороз: на Волыни проходят экстремальные соревнования Доброволец

100 километров пешком за 24 часа в 8-градусный мороз. На Волыни тест на выносливость проходят участники экстремальных соревнований Доброволец.

В этом году количество желающих испытать себя – рекордное – более 3 сотни участников со всей Украины и Канады.

Преодолеть до ста километров пешком за сутки не испугались даже девушки. Кому трудно – есть еще две дистанции на 50 или 20 километров.

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По двух часов после старта некоторые команды нашли половину контрольных пунктов. Говорят, бежать в 8-градусный мороз непросто, но спортивный азарт побеждает.

Участие в соревнованиях принимает и команда реконструкторов – поход воссоздают поход отряда УПА. Как и другие участники – шли селами, пробирались сквозь леса и болота, чтобы почувствовать атмосферу тех времен.

К слову, Факты ICTV рассказывали о соревнованиях мото- и квадроциклистов под Черкассами.

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