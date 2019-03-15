100 книг в год, пробежки каждый день и алкогольное табу: какие задачи ставят перед собой украинцы

В мире очень модно устраивать разнообразные челленджи. Кто-то взялся ежедневно бегать, кто-то отказывается от сладкого или алкоголя, кто-то не покупает новую одежду.

Если Андрей Остапчук проведет хотя бы день без пробежки – прервет свой челлендж, который продолжается более 1300 дней. Он поспорил с другом, что сможет бегать ежедневно круглый год. Ему это удалось, но челлендж не остановил и уже попал в Книгу рекордов Украины, как первый человек, который занимается бегом более 1000 дней подряд. За последние три года челлендж превратился в стиль жизни, он бегал в разных уголках планеты, от Китая до Бразилии.

– Каждый день в фейсбуке я пощу фотографии с количеством, расстоянием и временем, где я пробежал и фотографию, где я был, – отметил Андрей Остапчук.

Украинцы отказываются от крепких напитков, в том числе и Наталья Филатова. В течение года она не примет алкоголь и даже забудет о сладком и выпечке. Встречи с друзьями теперь не за бокалом вина, но не менее душевные. Свою порцию счастья и бодрости Наталья приобретает не от шоколада или брюта, а от безумных ультрамарафонов.

– Здесь секрет прост, называется сила духа: если ты сумел договориться со своим организмом и понять, что это то, что тебе действительно сейчас нужно, то я, например, не чувствую никакой скованности в общении в любых компаниях, – говорит Наталья Филатова.

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Антон Светличный решил не ограничивать себя в еде, не увеличивать километраж бега, но его вызов – тоже непростой и недешевый. Читать, и много! Цель – 100 книг в год. Для этого Антон овладел техникой скорочтения.

– Сейчас мне хочется уже читать более глубокие книги, и не просто прочитать и поставить галочку, а действительно прочесть и задуматься для себя – что эта книга мне принесла, что она мне дала, какие выводы можно сделать, – рассказал Антон Светличный.

Нехватка времени, усталость, командировки или плохое настроение не останавливают тех, кто бросил себе вызов. В награду получают удовольствие, высокую самодисциплину, уверенность, новые идеи, хороший сон и образованность. Если хватит силы воли – за год увидят себя лучше и будут вдохновлять других.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как Усик и Ломаченко ради челенджа “разобрались” с резиновым парнем.

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