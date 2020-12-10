100 тыс. обманутых семей: истории украинцев, которых кинул застройщик

Купить квартиру — не только дорого, но и рискованно. В Украине сейчас более 400 недостроев, а это более 100 тыс. обманутых семей.

В погоне за вожделенной недвижимостью многие ведутся на низкие цены. Но часто за этим скрыта какая-то афера.

Сейчас документы можно проверить онлайн, но юристы утверждают: люди недостаточно осведомлены в законах и нюансах, поэтому не могут дать квалифицированную оценку строительству.

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Поэтому часто, отдав последние деньги, украинцы остаются ни с чем. Власти только разводят руками, ведь в законодательстве нет механизмов, которые бы позволяли достраивать такие объекты за счет местных бюджетов.

Рассказываем истории людей, которых кинул один и тот же застройщик.