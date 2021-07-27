1033 года со дня Крещения Руси: в Киеве пройдет крестный ход

27 июля в Украине начинают праздновать 1033 года со дня Крещения Руси. Официально праздник 28 июля, однако накануне верующие УПЦ МП проведут праздничный молебен в центре столицы.

Праздновать Крещение Руси в Киеве также будует крестным ходом, который начался 3 июля на востоке Украины со Святогорской лавры, а 9 июля отправился из Почаевской лавры.

27 июля в 13:00 предстоятели и верующие УПЦ МП будут служить молебен на Владимирской горке, который возглавит предстоятель церкви Онуфрий. После завершения состоится крестный ход в Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру.

Из-за празднования Крещения Руси в Киеве с 6.00 для автомобилей закрыли большинство центральных улиц Киева и ограничили движение транспорта на Европейской площади и пяти улицах — Михайловской, Большой Житомирской, всему правительственному кварталу и Парковой дороге.

Правоохранители призывают водителей быть внимательными и планировать свой маршрут в объезд. На время ограничения движения изменили маршрут и наземного транспорта, автобусов и троллейбусов.

28 июля торжества по случаю Крещения Руси в Киеве продолжит предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний. Утром в Михайловском соборе он возглавит божественную литургию, а уже в 11:00 на Владимирской горке будет служить молебен у памятника князю Владимиру.

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