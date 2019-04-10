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Факты / Видео / Украина

11 разбитых авто, чудом никто не погиб – подробности ДТП в Днепре

Куча металла и разбитые машины. Утром в Днепре произошла масштабная авария. У грузовика отказали тормоза, и на скорости он снес 11 машин. Пострадали два человека. Чудом обошлось без жертв.

На месте происшествия несколько часов работали следователи и представители страховых компаний. Люди приходят от шока и подсчитывают убытки. По предварительной информации, у водителя грузового КРАЗа, который перевозил на прицепе коммунальную автотехнику, отказали тормоза. По данным правоохранителей, водитель был трезв.

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Грузовик, который повлек за собой аварию на балансе коммунального предприятия Днепра. Он несколько месяцев назад проходил полное обследование – никаких технических отклонений не обнаружили. Городской совет отреагировала мгновенно. Всем пострадавшим в ДТП выплатят материальную компенсацию.

Ранее Факты ICTV писали о том, что в Днепре у грузовика отказали тормоза и он въехал в трамай.

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